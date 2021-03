Younes torna in Nazionale, convocato per le qualificazioni ai Mondiali

Dopo l’addio al Napoli e l’approdo all’Eintracht Francoforte, Amin Younes è tornato al top. A conferma dell’ottimo stato di salute e delle buone prestazioni è arrivata la convocazione in nazionale con la Germania da parte di Joachim Low.

L’attaccante giocherà al fianco di calciatori del calibro di Werner, Sané, Gnabry, Havertz per le prossime qualificazioni ai Mondiali in programma contro Islanda (25 marzo), Romania (28) e Macedonia del Nord (31).

🇩🇪 Our squad for the World Cup qualifiers in March❗#GERISL #ROUGER #GERMKD #DieMannschaft pic.twitter.com/cxvlMrPUCB

— Germany (@DFB_Team_EN) March 19, 2021