Mihajlovic: «Da piccolo sognavo un camion di banane, perché mia madre non poteva permettersele»

Tuttosport intervista l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. Un mese fa ha incontrato il Papa. La definisce un’esperienza indimenticabile.

Un incontro di tre ore che a lui è sembrato volare.

Parla di sé, di come la malattia lo ha cambiato.

«Io ho tanti vizi. Diciamo che la qualità migliore è che non mollo mai. Non mi do per vinto, sono sempre positivo e penso positivo. E nei momenti negativi cerco sempre di trovare il lato buono e con quello cerco di andare sino in fondo. Difetti ne ho tanti anche se con gli anni li ho un po’ migliorati. Uno che ho sempre avuto è stato quello di non essere paziente. Con la malattia invece ho trovato la pazienza . Quando mi sono ammalato il mio obiettivo era innanzitutto, ovviamente, restare vivo, ma poi uscire dalla malattia come un uomo migliore. Ora sono meno impulsivo, più riflessivo e più paziente».

Sinisa parla anche dei vizi e delle virtù dell’Italia, suo paese di adozione.

«C’è poco equilibrio, troppa esaltazione o depressione, in tutti i campi, non solo nel mio lavoro. Non c’è una via di mezzo. Vediamo per esempio il lockdown, non c’è stato un atteggiamento responsabile. Con il rosso giustamente tutti in casa, poi, il primo giorno in cui si riapre tutti in massa fuori. E poi durante la chiusura quanta gente si è scoperta amante della corsa, li vedi da lontano anche solo per come corrono o sono vestiti che non c’entrano niente con lo jogging. Il problema è che in Italia tutti si ingegnano per aggirare la regola appena è uscita. Come virtù direi che la gente è aperta, con tante qualità e talenti. Per me è il Paese più bello del mondo, ha tutto».