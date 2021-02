Repubblica: diritti tv, la Serie A è tentata dall’offerta di Dazn

È la più alta pervenuta ai club: sul piatto una cifra non lontana dal prezzo per 7 gare a settimana fissato dalla Lega

“L’offerta migliore arrivata sinora alla commissione della Lega, composta da De Laurentiis (Napoli), Ferrero (Samp), Lotito (Lazio), Cappellini (Inter) e Campoccia (Udinese) è quella di Dazn. Un vero e proprio all-in per prendersi il calcio italiano: sul piatto una cifra non lontana dal prezzo per 7 gare a settimana fissato dalla Lega. Che poi potrebbe sperare di alzare le entrate vendendo due partite a più operatori (con una trasmessa in chiaro). Certo scegliere Dazn comporta dei rischi: la migrazione non solo da un canale/piattaforma consolidato – Sky, cliente della Lega da 13 anni – a un altro, ma addirittura fra tecnologie, passando dal digitale alla app. E senza più i Fondi, anche il canale della Lega – unica alternativa reale – sarebbe quasi irrealizzabile”.