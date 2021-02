Il Real Madrid a Bergamo con 11 calciatori: gli infortunati non li ha solo il Napoli

Più tre portieri e cinque Primavera. Tra quelli convocati, il calciatore con più gol è Casemiro. Ma il Real non spera certo di uscire dalla Champions

Uno dei messaggi più tristi che in queste ore sta viaggiando a Napoli è quello relativo all’auspicio di una eliminazione giovedì prossimo in Europa League. Meglio essere eliminati – questo l’obbrobrio concettuale partorito – e quindi poter giocare una volta alla settimana in modo da potersi allenare come si deve e puntare al quarto posto. Una mentalità che dovrebbe portare alla immediata vendita del titolo sportivo: meglio aprire una panetteria, un negozio di ottica o comunque dedicarsi a qualsiasi altra attività.

Perché, altro dettaglio tutt’altro che irrilevante, pare che gli infortunati li abbia solamente il Napoli. Ovviamente sempre frutto della sfortuna. Gli infortuni muscolari sono una piaga per tutti, ma forse una riflessioni in più sui cinque infortunati in una settimana si sarebbe potuta fare. Non osiamo immaginare la reazione se in panchina ci fossero stati Benitez o Ancelotti. Ci sarebbe anche da ragionare sulle modalità di gestione degli infortuni del Napoli.

Fatto sta che – a causa degli impegni ravvicinati e del Covid 19 – sono tantissime le squadre che devono fare i conti con un numero straordinario di defezioni. Tra queste ce n’è una che risponde al nome di Real Madrid. Per la partita di Champions contro l’Atalanta – in programma mercoledì sera a Bergamo – Zidane ha convocato 19 calciatori. Di questi soltanto undici sono calciatori di movimento della prima squadra, il resto sono i portieri e ben sei giocatori della Primavera.

Ovviamente a Madrid nessuno si sogna di auspicare una rapida eliminazione dalla Champions per puntare alla rimonta sull’Atletico. Rimonta che tra l’altro hanno cominciato anche con moltissimi assenti. La differenza tra chi conosce i fondamenti dello sport e chi si trova per caso a competere. Il Real Madrid ha fuori per infortunio: Rodrygo, Sergio Ramos, Valverde, Benzema, Hazard, Carvajal, Marcelo, Militao, Odriozola.

Il Real Madrid può contare su undici calciatori di movimento della prima squadra, oltre a Courtois. In difesa: Varane, Nacho, Mendy; a centrocampo: Modric, Kroos, Casemiro, Isco; in attacco: Lucas Vazquez, Asensio, Vinicius junior e Mariano Diaz. Con questa rosa zeppa di infortunati, la squadra di Zidane ha vinto 1-0 a Valladolid e ha recuperato tre punti all’Atletico Madrid che ha perso in casa contro il Levante.

Diario As fa notare che, senza Benzema, Zidane porta a Bergamo calciatori che in stagione hanno segnato appena 23 reti. Il capocannoniere è Casemiro che ne ha realizzati sei. Benzema, con 17 reti, ha realizzato il 34% dei gol stagionali della squadra di Zidane.