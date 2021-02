Gravina: «Ibra-Lukaku? Non un bello spettacolo, ma non parlerei di punizioni esemplari»

Al Corriere: «Chi è pronto a scagliare la prima pietra deve fare un esame di coscienza. In ogni caso le decisioni spettano alla Procura federale».

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato anche il caso Lukaku-Ibrahimovic, che ha tenuto banco nel derby di Coppa Italia tra le due milanesi.

«Concordo che non è stato un bello spettacolo, però non parlerei di punizioni esemplari. E chi è pronto a scagliare la prima pietra deve fare un esame di coscienza. In ogni caso le decisioni spettano alla Procura federale».

Nei prossimi giorni, il procuratore federale ascolterà l’arbitro Valeri, che dirigeva la partita. L’obiettivo è capire se ne referto possa essere sfuggito qualcosa rispetto a quanto ha portato alla semplice ammonizione in campo dei due giocatori. Calciomercato.com scrive che Lukaku e Ibra potrebbero essere convocati per ricostruire l’episodio e le frasi offensive che si sono scambiati in campo e nel tunnel degli spogliatoi.