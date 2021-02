Gazzetta: oggi Osimhen sarà sottoposto a visita neurochirurgica e tac

Sarà visitato dal professor Bucciero, che curò Ospina dopo la botta al capo in Napoli-Udinese. Se arriverà l’ok potrà tornare ad allenarsi ma senza forzare

La Gazzetta dello Sport fornisce degli aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen. Ieri sera è tornato a Napoli, dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Bergamo, dove era rimasto in osservazione dopo lo spavento di Atalanta-Napoli, quando è caduto a terra, in campo, battendo la testa e perdendo conoscenza per qualche minuto. Oggi il nigeriano sarà sottoposto ad una visita specialistica nella clinica Pineta Grande.

“Stamattina Osimhen sarà alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove verrà visitato dal professor Alfredo Bucciero, primario del reparto di neurochirurgia, lo stesso che curò David Ospina dopo la violenta botta al capo rimediata in uno scontro di gioco con l’argentino Pussetto, nel corso di Napoli-Udinese del marzo 2019”.

Osimhen salterà sicuramente il Granada in Europa League.

“Se dovesse arrivare l’ok del professor Bucciero, Osimhen potrà riprendere gli allenamenti, senza forzare comunque. L’intento è quello di recuperarlo per il derby con l Benevento di domenica. Ipotesi, ovviamente, perché qualcosa di certo si saprà soltanto dopo il consulto e la tac a cui verrà sottoposto stamattina”.