Gazzetta: apertura del Cts per il ritorno di 1000 spettatori negli stadi in primavera

La Gazzetta dello Sport scrive di un vertice tra Figc, Lega Serie A e il mondo del basket con il Cts. Il tema è quello della riapertura parziale di stadi e palazzetti al pubblico.

Bisognerà prima verificare che le riaperture degli ultimi giorni non abbiano portato con sé effetti negativi. Il fatto che, però, se ne sia iniziato a parlare, è un segnale positivo, scrive la rosea: finora il discorso pubblico era stato visto come un tabù.

L’incontro, spiega il quotidiano sportivo, si è articolato in due fasi ben distinte. Un capitolo a parte è stato destinato agli Europei di calcio.

“La Uefa ha fissato un’asticella massima da non scavalcare per quanto riguarda la presenza degli spettatori: il 50 per cento della capienza dei vari stadi scelti per ospitare le gare. Ma l’obiettivo italiano è molto più prudente: nella riunione di mercoledì è stato esplicitato anche con il Cts, si punta infatti a una quota del 30 per cento. Non soltanto limitata, o quantomeno su questo non c’è stato un no immediato, ai residenti. La speranza è che per quel momento, ossia proprio per la prima sfida contro la Turchia, il contesto sanitario sia molto diverso da quello attuale”.