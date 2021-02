Avvenire: per Gattuso l’abisso è ad un passo, rischia di restare un incompreso 

Fulvio Zara analizza la posizione degli allenatori in bilico in Serie A. E sul tecnico del Napoli: “Rischia di andare ad ingrossare le fila degli ‘Aspiranti a qualcosa’

In un pezzo a firma di Fulvio Zara, Avvenire parla degli allenatori in bilico in Serie A. Si fa presto a passare da profeti a incompresi, scrive. A Cagliari Di Francesco è stato esonerato per far posto a Semplici. A Napoli rischia Gattuso. Poi ci sono allenatori come Ballardini, che spiccano nella centrifuga della Serie A e assumono il ruolo di aggiustatori.

Ma restiamo in casa nostra. Su Gattuso, Zara scrive:

“Prendete Gattuso: l’allenatore giusto al posto giusto solo qualche mese fa, l’uomo che cammina sui pezzi di vetro oggi. Con quella rimediata a Bergamo le sconfitte del Napoli sono 8. Un’enormità, un supplizio. De Laurentiis prende tempo. I rapporti con Ringhio sono rotti, tra i due non c’è comunicazione. È un lungo addio seminato di veleni: lo scombiccherato Napoli di quest’anno è 7° in classifica, fuori dalla zona-coppe e ad un passo dall’eliminazione in Europa League, ultimo obiettivo rimasto. Giovedì

al “Maradona” arrivano gli spagnoli del Granada, che hanno vinto 2-0 all’andata. L’abisso è ad un passo, Gattuso rischia di restare un incompreso e di andare ad ingrossare le fila degli “Aspiranti a qualcosa”: fine pena mai”.