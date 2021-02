Alvino: Il Napoli farà due tamponi in giornata al gruppo squadra

Dopo la positività di Ghoulam la società ha predisposto un doppio controllo oggi, quello solito in mattinata ed uno dopo mezzanotte direttamente a Genova

La notizia della positività di Ghoulam alla vigilia della gara contro il Genoa ha portato scompiglio in casa Napoli, ma la società si è prontamente mossa per scongiurare di mettere a rischio la trasferta e per salvaguardare la salute di tutti, come riporta il giornalista Carlo Alvino su Twitter

Dopo la positività di Ghoulam questo il programma tamponi per il Napoli: stamattina quello classico già previsto e stasera poco dopo mezzanotte il secondo direttamente a Genova. — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 5, 2021