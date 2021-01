Udinese-Napoli, i convocati di Gotti: non ci sono Deulofeu e Forestieri

I 22 giocatori a disposizione del tecnico contro il Napoli. In attacco sono utilizzabili solo Lasagna e Nestorovski

L’Udinese ha pubblicato l’elenco dei 22 giocatori a disposizione di Luca Gotti per affrontare il Napoli, domani pomeriggio al Dacia Arena. Tra i convocati non ci sono Deulofeu e Forestieri. Il tecnico potrà fare affidamento, per l’attacco, solo su Lasagna e Nestorovski. Il Napoli ritrova Mertens e Koulibaly in panchina.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Musso, Gasparini, Scuffet.

Difensori: Samir, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Ter Avest, Struger, Larsen, Becao, Rigo, De Maio, Zeegelaar.

Centrocampisti: Makengo, De Paul, Walace, Arslan, Pereyra, Mandragora, Palumbo.

Attaccanti: Lasagna, Nestorovski.