Tuttosport: Osimhen, anche se positivo, potrebbe tornare ad allenarsi da solo a Castelvolturno dopo 21 giorni

È previsto per oggi un nuovo test per l’attaccante del Napoli nella speranza che il covid sia passato, ma anche in caso contrario il Dpcm prevede che passati 21 giorni possa essere liberato

Il Napoli è in attesa del rientro in squadra di Victor Osimhen. È un dato che nelle ultime gare la squadra abbia sofferto e per molti conta anche l’assenza dell’attaccante che al momento è fermo a causa del covid e dell’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale. Per la giornata di oggi è previsto l’ennesimo test per capire se il calciatori si sia finalmente negativizzato, ma, secondo quanto riporta Tuttosport, se anche così non fosse, per le regole del Dpcm, Osimhen potrebbe tornare ad allenarsi da solo a Castelvolturno

E’ atteso con ansia il tampone al quale il nigeriano verrà sottoposto in giornata e, se risultasse finalmente negativo, sarà nuovamente riaggregato al gruppo. In realtà, anche se il test presentasse ancora una leggera infezione al Covid, potrebbe cominciare ad allenarsi a Castelvolturno, da solo e senza incrociare gli altri compagni. La regola prevede questa possibilità, quando il calciatore raggiunge il 21esimo giorno di positività, purché riceva una liberatoria dalla Asl di competenza. Osimhen sta lavorando a casa sua sul tapis roulant e gli basterà una settimana di allenamenti insieme ai compagni per prevedere il suo ritorno in campo giovedì in Coppa Italia: se oggi il tampone sarà negativo, contro lo Spezia al San Paolo sarà seduto in panchina