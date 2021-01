Steve Bruce: “Continuare a giocare in questo momento è moralmente sbagliato”

Il tecnico del Newcastle: “E’ incredibile come questo virus ti lacera. È difficile da contenere. Giocare con le squadre under 23 è sbagliato”

“Continuare a giocare in questo momento è moralmente sbagliato”. Lo dice il tecnico del Newcastle Steve Bruce. Il Newcastle è stata la prima squadra ad aver rinviato una partita di Premier League in questa stagione, ora siamo a più di 60 tra Premier e serie minori. Tanto che per non devastare il calendario Aston Villa e Derby schiereranno le formazioni Under 23 in FA Cup.

“Finanziariamente è giusto giocare, ma per me, moralmente, è sbagliato”, ha detto Bruce. “Capisco che la gente voglia vedere una partita di calcio, ma noi siamo vulnerabili come tutti gli altri. La velocità con cui ha colpito il nostro club a poche ore di distanza l’uno dall’altro, è abbastanza incredibile come ti lacera. È difficile da contenere e fermare“.

Bruce si riferisce ai casi di Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin: entrambi non sono ancora usciti dal tunnel del virus dopo sei settimane.

Bruce pensa che i match dovrebbero essere rinviati invece di andare avanti con le squadre indebolite: “Così si svaluta la FA Cup”.