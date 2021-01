Sky: la firma di Llorente con l’Udinese potrebbe slittare, ci sono pendenze da risolvere

L’agente dello spagnolo sta risolvendo le ultime questioni con il Napoli. L’arrivo di Llorente permetterà all’Udinese di liberare Lasagna che andrà al Verona

Piccoli rallentamenti nella cessione di Fernando Llorente all’Udinese. Come riporta Sky Sport, l’agente dell’attaccante spagnolo sta sistemando alcune pendenze con il Napoli e la cosa potrebbe far slittare la firma a domani. In ogni caso la trattativa non è in discussione al momento.

Non appena sarà finalizzata, l’Udinese cederà Lasagna all’Hellas Verona.