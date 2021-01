Repubblica: Verona-Napoli, Petagna punta, Rrahmani titolare, ma la formazione sarà decisa oggi

Durante la rifinitura Gattuso ha mischiato le carte in attesa di prendere una decisione definitiva. In porta spazio a Meret. Hysaj al posto di Mario Rui sulla fascia sinistra

Saranno pochi i cambi che effettuerà Gattuso per fronteggiare il Verona al Bentegodi. Repubblica Napoli dà le ultime sulla formazione, che però, chiarisce, il tecnico sceglierà solo oggi.

“Soltanto a poche ore dalla partita: ieri durante la rifinitura ha mischiato le carte in attesa di prendere una decisione definitiva“.

Per il posto da centravanti è ancora una volta favorito Petagna. Alle sue spalle ci dovrebbero essere Zielinski trequartista e Lozano e Insigne sugli esterni.

In porta spazio a Meret, che ne ha saltate due consecutive. In difesa Gattuso pensa di schierare titolare Rrahmani per far riposare Manolas. Sulla fascia sinistra Hysaj dovrebbe sostituire Mario Rui.

In mediana confermata la coppia Bakayoko-Demme.