Per i quotidiani Gattuso non arriva alla sufficienza, “questa squadra non ha equilibrio”

Voti tra il 5 ed il 5,5 per l’allenatore del Napoli. “Il veleno richiesto ai suoi è stato costretto a ingerirlo”

Niente sufficienza, da parte dei quotidiani, per Rino Gattuso, dopo Napoli-Spezia. L’allenatore non supera il 5,5 in pagella, voto che gli danno Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport. Mentre Repubblica, Corriere della Sera e Mattino abbassano il voto di mezzo punto.

Il Corriere dello Sport scrive:

“è dura ignorare le statistiche (il possesso, i tiri, soprattutto del primo tempo) ma c’è una gestione dei momenti che va analizzata: e cinque sconfitte in campionato sono una esagerazione. Però poche altre volte si perdono gare del genere”.

La Gazzetta dello Sport torna sul concetto di veleno, spesso invocato da Gattuso.

“Niente da fare, il veleno richiesto ai suoi è stato costretto a ingerirlo. Questa squadra non ha equilibrio”.

Il Mattino si sofferma sulla mossa Lozano centravanti, che però non dà i risultati sperati.

“La giostra del gol vista a Cagliari è rimasta senza monetine e finisce per incepparsi in fretta. Lozano punta centrale è la mossa con la quale spera di sparigliare le carte in avanti, ma non paga, visto che a sbloccare il risultato deve entrare Petagna. Anche sopra di un uomo, però, la squadra è molle e si lascia prima pareggiare e poi addirittura sorpassare da uno Spezia concreto e organizzato”.