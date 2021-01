Panucci: «A 15 anni feci il provino per il Napoli. Dissero che non avevano posti al centro di Soccavo»

Christian Panucci è stato l’ospite di questa settimana di Spakkanapoli la trasmissione di Radio Amore condotta da Vincenzo Imperatore e Massimiliano Gallo. Una trasmissione sul calcio senza parlare di calcio. Panucci (qui il video integrale della puntata) ha parlato della preparazione fisica e della differenza di preparazione atletica nei diversi campionati europei.

Panucci ha anche ricordato che è stato a un passo dal Napoli.

«Avevo 15 anni, venni a fare un provino per il Napoli. Dormii al centro Paradiso, a Soccavo. C’era Maradona. Ho un ricordo vivissimo di Maradona. Nel campo c’era una porta sistemata a metà campo. Maradona era dietro la porta, molto lontano, circa cinquanta metri, calciò e il pallone superò la porta e poi finì in rete con l’effetto. Una cosa pazzesca. Io feci il provino e il Napoli mi prese. Mi dissero che l’avevo superato. Poi, però, chiamarono mio padre e cambiarono idea: non avevano posti letto liberi a Soccavo. Mio padre, che era un uomo di calcio, capì, e ci salutammo. Poi andai a fare il provino al Torino e non mi presero. Provai col Genoa e lì andò bene. E il mio esordio in Serie A fu proprio contro il Napoli. Una città che amo molto. C’è un pubblico molto competente, che magari durante la partita ti odia perché sei l’avversario ma ti rispetta come calciatore e ti stima per quello che dai in campo».