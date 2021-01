Napoli-Spezia, formazioni ufficiali: Lozano centravanti

Lozano centravanti. Questa è la novità di Gattuso in Napoli-Spezia. Petagna in panchina e Politano torna in campo dal primo minuto

Ecco la formazione ufficiale del Napoli:

Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Lozano.

Spezia: Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Deiola, Agoume, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias

Gattuso conferma Ospina tra i pali e Petagna in panchina. Al suo posto gioca Politano con Lozano centravanti. Insigne a sinistra. Il centrocampo è sempre lo stesso, così come la difesa vista che Koulibaly è ancora assente per infortunio.