Lui gioca e i ladri gli entrano in casa: Sergio Rico derubato di preziosi e 25 mila euro in contanti

Lo riporta Le Parisien. Il portiere del Paris Saint-Germain era impegnato nella sfida col Montpellier quando i malviventi si sono introdotti nella sua abitazione

Brutta disavventura, quella vissuta dal portiere del Paris Saint-Germain, Sergio Rico. Le Parisien riporta che il giocatore ha subito un furto mentre era impegnato con la squadra contro il Montpellier ieri sera.

I malviventi avrebbero portato via un bottino di orologi e preziosi per un valore ancora non stimato, oltre a 25 mila euro in contanti.