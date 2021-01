Johnson: “La variante inglese del Covid è più letale, oltre che più virulento”

I matematici che analizzano le tendenze di mortalità affermano che la variante inglese “sembra essere circa il 30% più letale”

La variante inglese del coronavirus emersa nel Regno Unito potrebbe essere più mortale, oltre che più virulenta. Lo ha affermato il primo ministro Boris Johnson.

I dati sono stati valutati dagli scienziati del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, che ha informato il governo. E anche se le prove rimangono in una fase preliminare – scrive la BBC – gli studi hanno già dimostrato che può diffondersi più facilmente rispetto ad altre versioni del virus.

La nuova variante è stata rilevata per la prima volta nel Kent a settembre. Da allora è diventata la versione dominante del virus in Inghilterra e Irlanda del Nord e si è diffusa in più di 50 altri paesi.

Johnson ha detto che “oltre a diffondersi più rapidamente, ora sembra anche che ci siano alcune prove che la nuova variante può essere associata a un più alto grado di mortalità. È in gran parte a causa dell’impatto di questa nuova variante che il NHS è sotto una pressione così intensa”.

Le prove provengono da matematici che analizzano le tendenze nel numero di persone che muoiono con le nuove e le vecchie varianti del virus.

La nuova variante sembra essere circa il 30% più letale.