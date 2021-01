Il Giornale: Milan e Juve hanno dato una lezione alla società di De Lamentiis

“A distanza di una quindicina di giorni dalla decisione del Coni, Milan e Juventus hanno però dato una lezione ai furbetti del protocollo: chapeau”

Il Giornale fa la lezione di morale al Napoli. Domenico Latagliata scrive:

“Il protocollo è servito. E, soprattutto, rispettato. Con buona pace dei giudici del Collegio di Garanzia del Coni. E anche del Napoli. Perché quanto accaduto (non solo) nelle ultime quarantotto ore – prima a Torino e poi a Milano – certifica che nel campionato italiano ci sono società che puntano a finire il campionato seguendo quanto deciso collegialmente mesi fa. E altre che hanno scelto la strada del fai da te. Inutile girarci intorno: il Diavolo e la Signora hanno dato una lezione alla società di De Laurentiis, diventato nei mesi scorsi “De Lamentiis” sui social“.

Milan e Juve scendono in campo regolarmente nonostante la positività di Alex Sandro e Cuadrado

per i bianconeri e quella di Rebic e Krunic per il Milan.

“Nessun ricorso e nessuna telefonata strana: c’erano delle procedure da applicare e sono state applicate”.

Tutte le squadre di Serie A, continua Latagliata, hanno dovuto fare i conti col Covid. Ma tutte

“hanno sempre fatto buon viso a cattivo gioco e si sono organizzati per scendere in campo e vendere cara la pelle”.

Tutte tranne il Napoli, che ha fatto ricorso contro la decisione del giudice sportivo.

“A distanza di una quindicina di giorni dalla decisione del Coni, Milan e Juventus hanno però dato una lezione ai furbetti del protocollo: chapeau”.