Il Giappone e il CIO negano le Olimpiadi a rischio: “Notizie infondate”

La Reuters ha sentito persone vicine al governo giapponese e diversi membri appartenenti ai comitati olimpici: tutti negano una cancellazione o un rinvio

Il Giappone e il CIO hanno preso una posizione ferma contro un articolo del Times in cui veniva riportato che le Olimpiadi di Tokyo della prossima estate (inizio il 23 luglio) sarebbero state a rischio di cancellazione. Un portavoce del governo giapponese ha riferito alla Reuters che non c’è “nulla di vero” in quanto scritto dal quotidiano inglese. Concetto ribadito anche dal vice segretario di gabinetto, Manabu Sakai, in una conferenza stampa.

Così si è espresso il capo del comitato olimpico giapponese, Yasuhiro Yamashita, sempre alla Reuters: “È una montatura. È falso ed è ridicolo perfino che io debba commentare una cosa del genere“. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha negato delle discussioni sulla cancellazione o il rinvio dei Giochi e che andrebbe rivolta una contestazione contro la notizia riportata dal Times.

Il tutto è stato confermato anche dal capo del comitato olimpico australiano, Matt Carroll, sempre all’agenzia di stampa: “Sono voci che alimentano solo le ansie degli atleti, i Giochi si faranno regolarmente: la torcia sarà accesa il 23 luglio come previsto“. I comitati di USA e Canada invece non hanno ricevuto alcuna comunicazione della possibilità di una cancellazione o un rinvio.