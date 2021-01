Gazzetta: Conte e Maresca quasi alle mani nel tunnel per gli spogliatoi 

Sono dovuti intervenire i giocatori a separarli. “Il rumore di porte sbattute sovrastava il resto, il «sempre tu» di Conte che riecheggiava, sono volati anche insulti pesanti”.

L’Inter pareggia a Udine e Conte si fa espellere per uno scontro verbale con l’arbitro Maresca. «Sei sempre tu, bravo! Sei sempre tu, pure al Var!», ha gridato il tecnico al direttore di gara, alludendo al fatto che l’arbitro era al Var in Inter-Parma dello scorso 31 ottobre, quando i nerazzurri si lamentarono per un rigore non concesso su Perisic. L’arbitro gli ha sventolato il rosso sotto il muso. Un battibecco che, racconta la Gazzetta dello Sport, è proseguito nel tunnel per gli spogliatoi.

“Il peggio doveva ancora venire: gli animi si sono ancor più surriscaldati una volta imboccato il tunnel verso gli spogliatoi, tragitto lungo il quale Maresca e Conte si sono di nuovo incrociati. La voce si è alzata parecchio, i due sono arrivati vicini al contatto fisico, evitato solo grazie all’intervento degli altri presenti, giocatori compresi: il rumore di porte sbattute sovrastava il resto, il «sempre tu» di Conte che riecheggiava, sono volati anche insulti pesanti“.

In casa Inter adesso si teme il referto dell’arbitro. Il rischio è che Conte salti più di una partita in panchina.