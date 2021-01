Gattuso su Rrahmani: «L’ho sostituito perché l’ho visto in difficoltà»

A Sky: «Mi dispiace per lui che è un grande professionista, ma gli allenatori devono prendere delle decisioni, avrà altre occasioni»

Non si può negare che abbia del clamoroso l’errore di cui si è reso protagonista Rrahmani durante la gara contro l’Udinese che ha portato al pareggio dei friulani. È certo che il difensore del Napoli ha pagato la desuetudine alle partite, ma non ha deposto a suo favore la sostituzione immediata nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, dopo che, prima della gara di oggi, aveva giocato solo 3 minuti in questa stagione.

A chiarire la situazione ci ha pensato ai microfoni di Sky Rino Gattuso

«Mi dispiace per Rrahmani che è un grande professionista, ma gli allenatori devono prendere delle decisioni ed oggi era in difficoltà e ho preferito levarlo a fine primo tempo, avrà altre occasioni»