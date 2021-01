Rrahmani in versione Fideleff (o Aronica), regalato il pareggio all’Udinese (VIDEO)

Retropassaggio sbagliato, troppo corto, Lasagna si fionda e ha gioco facile nell’anticipare Meret e depositare a porta vuota. Udinese-Napoli 1-1

Quest’anno, prima di Udine, Rrahmani ha giocato appena tre minuti. Non a caso, è facile dire adesso. In realtà, il povero Rrahmani ha pagato soprattutto la desuetudine alle partite. Ancora una gestione decisamente discutibile di un calciatore, e non è la prima sotto la gestione Gattuso.

Certo Rrahmani ha commesso un errore clamoroso per una squadra di Serie A. Alla Fideleff, oseremmo dire. All’epoca in Veneto, contro il Chievo. O alla Aronica al San Paolo contro il Torino. Oggi in Friuli contro l’Udinese. Retropassaggio sbagliato, Lasagna ne ha approfittato, ha avuto gioco facile nell’anticipare Meret e ha quindi depositato in rete a porta vuota. Udinese-Napoli 1-1 dopo il rigore di Insigne.