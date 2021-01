Gattuso concede un giorno di riposo al Napoli, ci si rivede venerdì

L’allenatore ha annullato l’allenamento di domani. Meglio stare con le famiglie in vista della volata lunga tra Fiorentina e Supercoppa con la Juve

Un giorno di riposo. Domani il Napoli non si allenerà. Rino Gattuso deve aver visto la squadra troppo sotto pressione. E ha pensato che un giorno di riposo potrebbe servire a ricaricare le pile in vista della sfida di domenica al contro la Fiorentina e poi alla Supercoppa di mercoledì prossimo contro la Juventus. Per gli azzurri non ci sarà più tempo per riposare e allora meglio farlo subito. Il giovedì sarà dedicato alle famiglie, anche per non pensare alla prestazione e ricordarsi solo del risultato contro l’Empoli. Ci si rivede venerdì a Castel Volturno per una volata lunga che dirà abbastanza sul segno da dare alla stagione del Napoli.