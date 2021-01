Financial Times: Suning fa causa alla Premier

Contromossa dell’emittente cinese dopo la citazione della Premier per non aver pagato 215,3 milioni di dollari per la trasmissione in Cina delle gare del campionato inglese

Suning fa causa alla Premier. Il Financial Times riporta che la PPLive Sports International, la tv di proprietà di Suning ha presentato una controcausa nei confronti della lega inglese, che l’aveva citato l’anno scorso, dopo l’interruzione del contratto per la trasmissione in Cina delle gare del campionato inglese, per 215,3 milioni di dollari (circa 180 milioni di euro) a causa del mancato pagamento della quota relativa ai diritti tv del campionato d’oltremanica.

Il quotidiano inglese riporta che PPLive Sports International sta contrattaccando con la richiesta di almeno 116,8 milioni di dollari (circa 97 milioni di euro) alla Premier League

“La Premier League sembra aver adottato un doppio standard, trattando un’emittente nazionale britannica in modo diverso da un’emittente cinese. Abbiamo fatto del nostro meglio per raggiungere un compromesso, ma non ci è rimasta altra scelta che intraprendere un’azione legale”.

La società ha aggiunto di aver ricevuto “meno di un terzo del valore di questo contratto ma pagato la metà dei soldi per questo”. La PPLive ha affermato che c’era stato un “cambiamento fondamentale” nella competizione quando è ripartita, causando “perdite sostanziali” all’emittente. Questo ha fatto in modo che ci fossero meno partite in prima serata in Cina.