De Luca: “Non faremo la riapertura generalizzata della scuola, forse solo le elementari”

Il Governatore: “Vediamo come evolverà la situazione, ma non credo che ci siano le condizioni per l’apertura nemmeno per il 50%”

“Non credo che andremo all’apertura generalizzata, forse un ulteriore incremento per le elementari. Vorremo impiegare i medici generici per fare migliaia di tamponi antigenici al personale scolastico”.

Lo dice il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, in merito alla riapertura delle scuole preventivata da lunedì. La decisione non è stata ancora presa: “Vediamo come evolverà la situazione, ma non credo che ci siano le condizioni per l’apertura nemmeno per il 50%“.

Poi De Luca reclamizza la tessera del vaccinato: “Si potranno persino fare le prenotazioni sui treni alta velocità. Basterà avvicinare la tessera ad un cellulare per avere la conferma dell’avvenuta vaccinazione. Ed è del tutto anonima”.