Corrmezz: contro il Verona Osimhen potrebbe anche entrare a gara in corso

Ieri il nigeriano ha lavorato per tutta la seduta in gruppo partecipando alla partitella. Oggi sarà in panchina con la squadra

Victor Osimhen torna tra i convocati del Napoli dopo il lunghissimo stop per infortunio e poi per Covid. Non gioca dal 13 novembre, da Nigeria-Sierra Leone. In maglia azzurra, invece, occorre tornare all’8 novembre per la sua ultima prestazione, contro il Bologna.

Il nigeriano è recuperato e oggi, scrive il Corriere del Mezzogiorno, potrebbe avere anche qualche minuto in Verona-Napoli.

“Victor oggi sarà in panchina, potrebbe anche entrare a gara in corso, ieri ha lavorato per tutta la seduta in gruppo partecipando alla partitella. Mertens, dopo la seduta di venerdì vissuta a parte in palestra, ha pienamente recuperato ma dal primo minuto dovrebbe toccare ancora a Petagna trascinare l’attacco”.