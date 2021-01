Alvino: “Domani gioca Petagna, completamente recuperato”

A Radio Kiss Kiss Napoli: “Né Osimhen né Mertens sono in condizione di poter dare un contributo alla causa Napoli. A quanto ne so sta meglio Osimhen, Dries sente ancora dolore alla caviglia”

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Carlo Alvino. Ha dato anticipazioni sulla formazione che domani Gattuso schiererà contro il Parma. Il centravanti sarà Petagna. Il calciatore, ha detto, è completamente recuperato.

“Domani gioca Petagna titolare, completamente recuperato. Né Osimhen né Mertens sono in condizione di poter dare un contributo alla causa Napoli. A quanto ne so sta meglio Osimhen, mentre Dries sente ancora dolore alla caviglia. E’ stato un azzardo schierarlo contro lo Spezia, anche se c’era l’ok dei medici e anche se per pochi minuti. La caviglia, quando è dolorante, è fastidiosissima”.