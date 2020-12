Zampa: “De Luca ha saltato la fila per il vaccino, non so come abbia fatto”

“Come è stato possibile che De Luca abbia saltato la coda, la fila per il vaccino, bisogna chiederlo a lui”. Ma intanto l’ha fatto. Lo dice Sandra Zampa, sottosegretario al ministero della Salute intervenendo ad Agorà su Raitre.

Le polemiche sull’opportunità sfruttata dal Governatore della Campania di essere tra i primi a inocularsi il vaccino anti-Covid, vanno avanti. E coinvolgono anche il governo. Zampa conferma il non rispetto delle indicazioni:

“Di certo io faccio notare che le indicazioni che il Ministero ha dato erano assolutamente distanti da questo. Nel senso che noi abbiamo dato indicazioni sulle priorità dei target da vaccinare e in queste priorità c’erano i medici, gli operatori socio-sanitari e gli anziani delle Rsa. Mi limito ad annotare, ad osservare che De Luca certamente non ha rispettato questi criteri che erano stati indicati da noi. Devo dire però che non è la prima volta che il Presidente De Luca non rispetta le indicazioni oppure ritiene che le indicazioni che vengono fornite dal Ministero e dal Governo non siano di suo gradimento”.