De Luca si vaccina (prima del Papa), Martusciello: «Ha saltato la fila ed è scappato con la fiala»

E’ il giorno del Vax Day. Si iniettano in tutta Italia le prime dosi del vaccino anti Covid. Prima gli operatori sanitari e gli anziani. Queste le priorità. Ma, c’è un ma. Tra i primi vaccinati, in Campania, c’è il governatore Vincenzo De Luca. Prima ancora di Papa Francesco.

Il presidente della Regione Campania si è fatto inoculare la sua dose al Cotugno, questa mattina. Poi lo ha scritto su Facebook.

“Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani. La salute del Presidente De Luca viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa! Poi verrà, invece, il momento in cui tutti dovremmo vaccinarci e allora sarà giusto che tutti diano l’esempio, a cominciare da chi ricopre incarichi pubblici e istituzionali. Ora non tutti, purtroppo, possono ancora vaccinarsi, mentre De Luca appare come un privilegiato della casta arrogante che abusa strumentalmente, a fini di propaganda, del suo ruolo istituzionale. La sua dose viene purtroppo sottratta a chi opera in prima linea e rischia la vita ogni giorno”.