Tuttosport: Milik ancora in cima alle preferenze della Juventus

Il polacco resta un’idea concreta per i bianconeri anche per la prossima sessione di mercato. Le richieste del Napoli però potrebbero rimandare il trasferimento

La Juventus sta cercando un altro giocatore da aggiungere al reparto avanzato che conta Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riporta Tuttosport, il primo nome è sempre quello di Arkadiusz Milik.

L’attaccante del Napoli è ai margini del progetto tecnico e ha il contratto che scadrà il prossimo giugno, ma la richiesta degli azzurri è di 18 milioni di euro. Per questo non è escluso che il giocatore possa liberarsi soltanto al termine della stagione, a parametro zero.