Sky: per Mertens si teme un interessamento ai legamenti

Sicuramente non ci sarà con la Lazio, nelle prossime ore atteso l’esito dei risultati strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio

Il peggio sembra essere scongiurato, per Dries Mertens, dopo aver visto le sue lacrime ieri a San Siro. Il giocatore sosterrà gli esami strumentali di rito per chiarire l’entità del problema, col Napoli che si augura che non debba osservare un lungo periodo di riposo.

Resta da capire se saranno interessati i legamenti, ma intanto – come riporta Sky Sport – è sicura l’assenza per la sfida con la Lazio.