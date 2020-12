Mattino: il Napoli si muove per la conferma di Bakayoko, ma i nodi sono cartellino e ingaggio

Sul Mattino la questione Bakayoko. Gattuso vorrebbe confermarlo in azzurro anche il prossimo anno. Il Napoli si è mosso in questa direzione, ma restano i nodi del cartellino e dell’ingaggio.

“Il Napoli si sta già muovendo per gettare le basi in vista dell’estate che verrà. I nodi da sciogliere nella matassa londinese sono due: il cartellino richiesto dal Chelsea per la cessione e l’ingaggio del francese. La valutazione fatta dai blues per Bakayoko è di circa 15 milioni di euro, ma il Napoli al momento non è disposto a spenderne più di 10. Poi ci sarebbe il non trascurabile problema dello stipendio. Al Chelsea, infatti, Bakayoko percepiva 3,5 milioni di euro, ma il Napoli gliene versa 2, con la restante parte dello stipendio pagata dai blues. Nel caso di passaggio a titolo definitivo, però, l’intero onere sarebbe a carico degli azzurri”.