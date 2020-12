Marino, a.d. Atalanta: “Sono situazioni cicliche che bisogna affrontare con calma e sangue freddo”

A Sky conferma l’intervento della società nella discussione tra il Papu e Gasperini: «È stato l’intervento di una proprietà innamorata»

La presenza del Papu Gomez titolare in campo oggi contro l’Ajax è decisamente un buon segno di distensione, ma non sembra che la situazione sia completamente superata. In attesa di capire il risultato della sfida di oggi che potrebbe influenzare gli esiti della situazione il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino ne ha parlato ai microfoni si Sky, confermando l’intervento della società

“Ed è stato l’intervento di una proprietà innamorata che sa che per l’Atalanta e la città questa gara è molto, molto importante e che va messa al primo posto la squadra davanti a tutto e tutti. Certe situazioni non dico che succedono ogni anno, ma sono cicliche, bisogna affrontarle con calma e sangue freddo, ma soprattutto ci si deve concentrare sul momento che, in questo caso, vale gli ottavi di finale di Champions League e non è poco”.

Nonostante gli audio che sono circolati negli ultimi giorni e l’evidente tensione, ciò che interessa al momento è il benessere della squadra

“Oggi come ieri c’è soltanto un obiettivo ed è il bene dell’Atalanta, è l’unico pensiero, non devono esserci individualismi, è troppo importante quello che abbiamo davanti, siamo in uno stadio bellissimo che rappresenta il calcio europeo, per noi è troppo bello e importante giocare questa partita”