“Negli spogliatoi tra Gasperini e il Papu Gomez è successo di tutto”. Bergamo è preoccupata

Il Papu resta a casa con Ilicic. I quotidiani locali scrivono dell’intervento di Percassi, di situazione delicata. La paura è che possa rompersi il gicoattolo

Bergamo è preoccupata. Tra poco, tempo permettendo, a Udine giocherà senza Ilicic e il Papu Gomez che Gasperini ha lasciato la casa. Soprattutto la lite tra Gasperini e il Papu ha creato molta tensione in seno alla squadra e molto timore tra i tifosi. Il presidente Percassi è dovuto intervenire in prima persona. La grande paura è che possa rompersi il giocattolo.

Scrive oggi L’Eco di Bergamo:

Tutto è nato dal diverbio (eufemismo?) di martedì sera, con il Midtjylland in Champions, tra Gasperini e Gomez. Prima in campa, quando intorno al 40′ il Papu si è rifiutato di eseguire un cambio tattico chiesto dall’allenatore che di conseguenza nell’intervallo lo ha sostituito. E poi negli spogliatoi, dove pare che in. quel quarto d’ora per il té, sia successo di tutto. Poi il mercoledì di riposo ha raffreddato gli animi. E giovedì il presidente, per quanto possibile, ha cercato di riportare la normalità.

Il Corriere Bergamo ricorda che “Gomez ha sempre giocato da titolare. L’esclusione da Udine la dice lunga su quanto sia delicata la situazione in casa Atalanta”.

Non ha mai guardato in faccia a nessuno, il Gasp. Giornalisti, dirigenti, collaboratori. Figurarsi i propri giocatori. Non ha guardato nemmeno in faccia al Papu, dopo il diverbio nato nella gara con il Midtjylland e continuato in settimana a Zingonia.

E ancora:

L’esclusione di Udine, quindi, la dice lunga su quale sia la situazione – delicata – in casa Atalanta. E questa «guerra fredda» arriva forse nel momento più sbagliato, perché non osiamo immaginare cosa possa accadere in caso di risultato negativo a Udine e di mancata qualificazione con l’Ajax.