I mind games di Mourinho con Klopp: “Solo Van Dijk è infortunato, gli altri stanno bene”

Si gioca Liverpool-Tottenham, domani. E Jose Mourinho scende in campo prima, come fa lui. Comincia a giocare dalla conferenza stampa della vigilia. Nella quale letteralmente svuota l’infermeria a Klopp: dice che tutti gli infortunati di cui si lamenta il tecnico dei Reds stanno bene, tranne Van Dijk.

Ma oltre a Van Dijk e Milner, Klopp dovrà fare a meno di Gomez, Jota, Tsimikas, Thiago Alcantara e Shaqiri, Keita e Matip in dubbio.

Ma il conto del dott. Mourinho è diverso:

“Penso che Alisson non sia infortunato. Alexander-Arnold non è infortunato. Matip credo che giocherà. Fabinho non è infortunato. Robertson non è infortunato. Henderson non è infortunato, Wijnaldum non è infortunato, Salah non è infortunato, Firmino non è infortunato, Mane non è infortunato”.

“Van Dijk è infortunato e Van Dijk è un ottimo giocatore ovviamente. Ma dammi l’elenco degli infortuni del Liverpool e confrontalo con la migliore formazione del Liverpool. Posso darti un elenco di 10 infortuni al Tottenham. Abbiamo due ragazzi dell’Under 16 infortunati, ne abbiamo altri due nell’Under 21 e due nell’Under 23, abbiamo Lamela e Tanganga. Ecco l’elenco di 10 giocatori”. Ma Lloris è infortunato? No. Alderweireld? No. Dier? No. Reguilon? no. Kane? No. Sun? No. Lucas? No. Allora dove stanno gli infortuni?”.