Gazzetta: Llorente potrebbe partire a gennaio, ma solo per un contratto con lo stesso ingaggio

Lo spagnolo, che andrà in scadenza a giugno, ha un ingaggio elevato – tre milioni netti a stagione – e il club di De Laurentiis a fine stagione lo lascerà libero. Una risoluzione a gennaio resta sulla carta possibile, ma fra lo stesso Llorente e il Napoli è stato stabilito un accordo sulla parola secondo il quale ciò potrebbe avvenire solo se un eventuale club interessato a lui gli proponesse un nuovo contratto. E a certe cifre, per la Samp – che al pari di molti club non può derogare da certi parametri economici – sembra molto arduo poter trovare un accordo con Llorente