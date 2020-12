Come previsto, il Napoli paga gli stipendi di settembre. Quelli di ottobre entro fine mese

Non c’era ritardo, solo il rispetto di scadenze stabilite dalla Figc. Gazzetta: “Accordo De Laurentiis giocatori per la rateizzazione di luglio e agosto”

Il Napoli, la Lazio e il Benevento hanno saldato gli stipendi di settembre ai propri tesserati. O sono in procinto di farlo. Genoa e Sampdoria erano già in pari, avendo pagato il dovuto rispettivamente il 15 e il 27 novembre con valuta per oggi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. I cinque club che la rosea aveva indicato come inadempienti qualche giorno fa hanno sanato la loro posizione. Come scritto dal Napolista qualche giorno fa, non era un ritardo ma solo un rispetto delle scadenze stabilite con la Figc e ampiamente annunciate ai calciatori del Napoli.

Il quotidiano scrive:

“Oggi il Napoli provvederà a pagare il primo stipendio della nuova stagione. Staff tecnico e giocatori riceveranno il bonifico relativo agli emolumenti del mese di settembre. Dunque, la società rispetterà l’impegno preso nelle settimane scorse con la squadra e, soprattutto, rispetterà i termini ultimi stabiliti dalla Lega Calcio. Nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis c’è l’idea di versare, entro fine mese, anche lo stipendio di ottobre“.

A tal proposito, la Gazzetta aggiunge:

“operazione necessaria anche per evitare alla squadra qualsiasi alibi”.

Per quanto riguarda, invece, gli stipendi di luglio e agosto,

“il club ha trovato un accordo di massima con i giocatori che riceveranno gli stipendi dei primi due mesi della nuova stagione spalmati su quelli dei prossimi dieci mesi“.