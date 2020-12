Gazzetta: alcuni club di Premier pensano ad uno stop per 2 settimane

Si aspetta di capire che decisioni prenderà il Governo, ma un’altra soluzione estrema potrebbe essere quella di un maxi-ritiro a tempo indeterminato

Dopo la prima sospensione di Everton-City, che non si è disputata per alcuni positivi tra le fila della formazione di Manchester, continuano ad aumentare i casi di covid in Premier. È arrivata ieri la notizia di alcuni positivi nel Fulham che ha messo a rischio la gara con il Tottenham. La Gazzetta dello Sport riporta oggi che la situazione è talmente preoccupante che si pensa ad uno stop del campionato di 2 settimane

è infatti scattato l’allarme dopo l’annuncio che l’ultimo giro di tamponi ha registrato 18 positivi

Secondo il Daily Telegraph, alcuni presidenti di società importanti si sarebbero confrontati al telefono per valutare una linea comune. Ma si aspetta di capire cosa deciderà prima la politica a livello nazionale, dal momento che il Regno Unito sta facendo registrare un record di contagi. La situazione rischia di diventare esplosiva e potrebbe compromettere il prosieguo del campionato

La decisione estrema potrebbe essere quella di un maxi-ritiro a tempo indeterminato, ma i giocatori sono stati finora contrari.