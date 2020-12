The Athletic: anche Fulham-Tottenham a rischio rinvio per il Covid

Prosegue l’emergenza coronavirus in Premier League: il Fulham conta diversi positivi dopo gli ultimi test effettuati e la partita potrebbe non giocarsi

Anche la partita tra Fulham e Tottenham di domani sera è in dubbio a causa di alcuni positivi emersi nell’ultimo giro di tamponi tra i Cottagers, stando a quanto riporta The Athletic. Dunque, potrebbe esserci un nuovo rinvio nel campionato inglese, dopo quello della sfida tra Everton e Manchester City per un cluster sviluppatosi nella squadra di Guardiola.

Prosegue così l’emergenza Covid in Premier, dove al momento c’è il più alto numero di positivi dall’inizio della pandemia.