Gattuso: «Teniamoci stretto questo punto, la mia malattia ha influito»

A Sky: «Siamo arrivati scarichi, ci mancano giocatori importanti e le mie condizioni di salute hanno condizionato. Ci riprenderemo»

Gattuso a Sky:

«Siamo arrivati scarichi, stanchi, Lozano ha fatto un miracolo a esserci, ci mancano tanti giocatori, siamo arrivati scarichi fisicamente, ce lo teniamo stretto sto punto. Siamo arrivato in condizioni difficili. Quando mancano giocatori importanti, ti devi inventare qualcosa.

Ci sta arrivare scarichi quando giochi ogni tre giorni da quattro mesi.

Bisogna avere gambe, i muscoli pronti, testa pronta, in questo momento non siamo pronti. Non sono me stesso da 10-12 giorni. Ai ragazzini dico che la vita affrontata anche quando non ti vedi bene allo specchio. Il problema che ho avuto, ha lasciato strascichi. Ho sentito dire che avevo un mese di vita. Ho una malattia immune, miastenia, è la terza volta in dieci anni che mi è preso. Passerà. Sarò più bello il più presto possibile.

I giocatori importanti ci mancano. Non siamo brillanti, abbiamo avuto pochi problemi muscolari quest’anno, tutti traumi. Lozano ci ha dato una grandissima mano. Bisogna ritrovare giocatori di qualità al 100%.

I calciatori mi sono stati molto vicini. Questa malattia porta grande stanchezza, vedere doppio 24 ore al giorno non è facile. Non mi piace farmi vedere in questo modo e gente che si emoziona a vedermi così. Bisogna accettarlo perché c’è di peggio nella vita.