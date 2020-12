Espirito Santo attacca l’arbitro e non si scusa: “Avrò sbagliato il momento ma non la sostanza”

L’allenatore del Wolverhampton è stato sentito dalla federazione: “Non metto in dubbio l’integrità ma l’abilità. Lavoriamo duramente, è giusto che lo facciano tutti”

Per usare un eufemismo, Nuno Espirito Santo non ha apprezzato la direzione arbitrale di Lee Mason nella sfida tra Wolverhampton e Burnley. Al termine della gara, l’allenatore dei Wolves si era sfogato attaccando l’arbitro, ha detto che non ha le qualità per arbitrare in Premier. La FA ha voluto sentire Espirito Santo e in questa occasione il tecnico si è rifiutato di scusarsi. Le sue parole sono riportate dal Daily Mail.

Dovrei scusarmi per il momento dei miei commenti, che non era dei migliori, ma non mi scuserò per le parole e i concetti. Non ho mai messo in dubbio l’integrità dell’arbitro. Quello che ho contesto è la sua abilità. La Premier League è la miglior competizione del mondo, così come ci aspettiamo le migliori performance da allenatore e giocatori così ci aspettiamo che gli arbitri siano in grado di controllare una partita in campo. Vogliamo che migliorino. Non mi sarei sentito a mio agio se non l’avessi detto. Se questa è la miglior lega del mondo, tutti devono alzare il proprio standard. Lavoriamo duramente, è giusto che lo facciano tutti.