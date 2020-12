Di Natale: “Insigne mi somiglia, giocare con Maradona è stato un sogno”

Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e oggi allenatore delle giovanili dello Spezia, ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb di cui si riporta un estratto.

Insigne è un grande giocatore, il suo valore è indiscutibile e deve continuare così. Deve provare a fare qualche gol in più. Mi somiglia per come gioca, per la capacità di toccare la palla, anche se è più un esterno.

Maradona è solo da ringraziare, è il più forte del mondo. L’ho conosciuto a Milano e ho giocato con lui la partita benefica voluta dal Papa nel 2016: è stato un sogno che si è realizzato, il regalo più bello che potesse arrivarmi.