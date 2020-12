Claudia Villafañe ha vinto una stella a Masterchef e l’ha dedicata a Diego (VIDEO)

L’ex moglie di Maradona si è aggiudicata una gara del programma e quando le hanno chiesto cosa le passasse per la testa, si è commossa

Claudia Villafañe è una delle concorrenti di Masterchef Celebrity in Argentina. Ieri sera ha vinto una gara nel programma, in cui si è aggiudicata una stella e quando le è stato chiesto cosa le passasse per la testa in quel momento, ha risposto così.

Non volevo dire niente, perché ogni giorno si dicono cose belle e altre meno. Non ho parlato, non ho reso alcun omaggio particolare, ma questo lo voglio dedicare al padre delle mie figlie.

Claudia Villafañe se llevó la segunda estrella 🌟 y emocionó a todos dedicándole este logro a Diego Maradona ❤ ¡Vamos Tata! #MasterChefArgentina pic.twitter.com/M5ySi2KwnB — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) December 23, 2020

Dopo l’annuncio con la voce rotta dall’emozione, tutto lo studio e gli altri concorrenti le hanno rivolto un applauso. Il gesto ha colpito anche Giannina, seconda figlia di Diego e Claudia, che ha commentato sui social.

Sei grande, mamma! Ti ringrazio per Dal e per il tuo amore così grande. Mi manchi. Niente è più lo stesso, una parte di me se n’è andata con lui. Mi dispiace, è così.