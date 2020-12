Bollettino Campania: 1.361 positivi, siamo all’8,5%. 11 morti nelle ultime 48 ore

Stazionario l’incremento di casi in Campania. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva e degenza ordinaria. In Italia 118.475 tamponi con 12.756 nuovi positivi

Resta stazionario il tasso di positivi in Campania. Oggi infatti l’Unità di crisi ha segnalato un incremento di 1.361 positivi su 15.872 tamponi effettuati, di cui 1.194 asintomatici e 167 sintomatici.

La percentuale dunque è oggi dell’8.5% con un 12% di sintomatici.

Da registrare 43 decessi di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 32 deceduti in precedenza ma registrati ieri, che portano il numero totale a 2.107

I guariti, 2.869, sono ancora il doppio dei positivi e questo resta un segno incoraggiante

Per quanto riguarda i posti letto invece il report regionale parla di una diminuzione di 2 unità in terapia intensiva e di ben 46 in degenza ordinaria

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 138

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.852

** Posti letto Covid e Offerta privata

I dati nazionali riportati invece dalla Protezione Civile sono: 118.475 tamponi con 12.756 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 710.515, 27.010 in meno rispetto a ieri. Nell’ultimo giorno sono morte 499 persone affette da Coronavirus per un totale di 61.739 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Attualmente positivi: 710.515 (-27.010)

Deceduti: 61.739 (+499)

Dimessi/Guariti: 997.895 (+39.266)

Ricoverati: 32.973 (-453)

di cui in Terapia Intensiva: 3.320 (-25)

Tamponi: 23.504.588 (+118.475)

Totale casi: 1.770.149 (+12.756, +0,73%)