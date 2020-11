Sky: Il sindaco di Giugliano: “Non si può rientrare a scuola”

La decisione è stata presa dopo aver consultato i dirigenti scolastici e i rappresentanti dei genitori, in conseguenza del fatto che in pochi avevano aderito allo screening avviato dalla Regione

“Non si può rientrare a scuola il 24 novembre senza le necessarie condizioni di sicurez za che ora sembrano ancora compromesse dai livelli di contagio in città. Non è stata una decisione facile, il diritto allo studio e alla socializzazione mi stanno molto a cuore, ma ora è il momento di pensare alla salute dei nostri piccoli”

“In mancanza di uno screening completo correvamo anche il rischio che alla riapertura si sospendesse la Dad penalizzando la maggior parte dei bambini che sarebbero rimasti a casa per la preoccupazione legittima delle loro famiglie”

Per adesso dunque l’apertura delle scuole a Giugliano è rimandata al 4 dicembre nella speranza di poter ottenere dallo screening maggiori elementi per garantire la ripresa -in sicurezza- delle attività didattiche in presenza.