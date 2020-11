Messaggero: tamponi Lazio, Immobile pronto a fare causa

Il centravanti è furioso perché gli è stata sottratta la possibilità di partecipare alle gare della Nazionale e deve restare in quarantena

Secondo quanto scrive il Messaggero, Ciro Immobile sarebbe pronto a fare causa per la questione tamponi. La Lazio si sente parte lesa nelle due inchieste, penale e federale, sui test e il presidente Lotito, anche se resta in silenzio, ha tutta l’intenzione di non arrendersi e sta architettando la sua offensiva.

Di Immobile, il quotidiano scrive che si sente come un leone in gabbia, che vuole riprendersi l’Italia e che prepara la battaglia legale per tutelare la sua immagine di uomo, calciatore e professionista. Non fa che chiamare tutto il giorno il Presidente Lotito. Non ne può più.

Della furia del centravanti scrive anche Repubblica Roma.

“è furioso perché — ribadiamo, se fossero confermate le indiscrezioni — sarebbe stato costretto, senza motivo, a saltare la sfida con la Juve, le gare della Nazionale e a restare 10 giorni in quarantena. Non vede l’ora, Ciro, di tornare ad allenarsi, visto che deve recuperare la condizione perduta”.