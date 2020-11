James Rodriguez: “Ancelotti è il re in Europa, gli sarò sempre grato”

Il colombiano a BT Sport: “Lui e l’Everton hanno creduto in me quando non l’ha fatto nessuno. È una persona alla mano, che sa come trattare i giocatori”

James Rodriguez, trequartista dell’Everton, ha rilasciato un’intervista a BT Sport in cui ha parlato del legame che ha con Carlo Ancelotti.

Sia l’Everton che Ancelotti hanno creduto in me quando non l’ha fatto nessuno. Sarò sempre grato al club e a Carlo. Ecco perché provo a far vedere sempre il meglio in ogni partita e a giocare al massimo livello. È ciò che voglio fare per la squadra.

Ancelotti è una persona molto alla mano, sa come trattare i giocatori e come ottenere il massimo da noi. Ecco perché ha lavorato con tutti questi grandissimi club e ora con questo nuovo progetto ci aspettiamo che anche lui faccia tutto il possibile per raggiungere obiettivi straordinari. È il re in fatto di coppe europee.