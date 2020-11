Gazzetta: Lazio, per la Procura Figc c’è violazione del protocollo. Nei guai il medico sportivo

La Lazio non ha notificato ufficialmente all’Asl di Roma la positività dei suoi giocatori. Pulcini non ha risposto alla convocazione degli ispettori federali. Rischia il deferimento

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Procura Figc avrebbe inviolato diverse violazioni del protocollo da parte della Lazio per il caso tamponi che coinvolge il club da giorni.

“Le violazioni del protocollo su cui si indaga iniziano ad essere diverse e la posizione del club sembra aggravarsi giorno dopo giorno. Oltre al caso Immobile e alla violazione dell’isolamento per la gara con il

Torino, l’attenzione degli ispettori è in gran parte sulla mancata comunicazione alla Asl competente dei casi positivi“.

Secondo il protocollo Figc, le aziende sanitarie locali devono essere coinvolte appena emerge un caso positivo in una squadra, per poter procedere alla mappatura dei contatti. Ma la Lazio non ha seguito la procedura.

“Fino a giovedì invece il club non aveva fatto alcuna comunicazione formale, limitandosi a telefonare alla Asl Roma 1 senza poi produrre alcuna documentazione”.

Una mancanza grave, “contestabile penalmente anche dalla Procura della Repubblica” che potrebbe avere “effetti pesantissimi sulla stagione della Lazio“, con sanzioni che vanno dall’ammenda alla penalizzazione, fino alla retrocessione all’ultimo posto e all’esclusione dal campionato.

Una volta accertata la violazione, la Lazio dovrà dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave, la cui responsabilità penale peserebbe sul medico sportivo del club, Ivo Pulcini. Che non sembra essere in una posizione facile, anzi.

“Già interrogato due volte dagli ispettori a Formello, così come il presidente Lotito, Pulcini non ha risposto alla convocazione ufficiale della Procura federale, apparentemente senza una motivazione. Subito è stata fatta una nuova convocazione per i prossimi giorni: se non dovesse presentarsi per la seconda volta verrà subito deferito“.